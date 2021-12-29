В стиле милитари: Ольга Бузова предстала в камуфляжном пуховике-баллоне, как у Ани Лорак

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она также строит карьеру певицы. Примечательно, что в этом году она успевает ездить на съемки, участвовать в фотосессиях и вести новые проекты. Не так давно артистка вернулась из Минка, где отметилась в шоу «Х-Фактор». Победителем проекта стал ее подопечный. А потом звезда приняла участие в новогодних съемках в Минске.

До Нового года остаются считаные дни, поэтому Оля на днях целый день провела с мамой. Она сводила ее в театр. А накануне телеведущая устроила себе день шопинга в ЦУМе. Она примеряла туфли и сапоги.

А вот на следующий день артистка похвасталась пуховиком-баллоном камуфляжного цвета и брюками в таком же стиле милитари. Бузова уже была с укладкой и макияжем.

«Моя обновочка! Еще одна моя вчерашняя покупочка! Пуховик — класс! Ну что, мы выезжаем», — заявила звезда.

Примечательно, что в таком же пуховике ходит Ани Лорак. Певица тоже предпочла стиль милитари. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Бузова получила массу комплиментов.

«Какая вы красотка», «Ну пуховик выглядит необычно», «Такой короткий, не для зимы в России», «Любите хвастаться», «Очень пестро получилось», «Интересный монохром», «Оля, такая вы яркая девушка даже в камуфляже», — прокомментировали пост подписчики.

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