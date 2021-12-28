Даже плясали вместе: Пугачева в черной блузке и белой юбке-солнце предстала в окружении солистов казачьего хора

72-летняя Алла Пугачева крайне редко выходит в свет. Для нее стали в тягость различные тусовки и звездные мероприятия, свое внимание она лучше отдаст семье и маленьким детям. Но отбоя от приглашений нет, поэтому она придирчиво выбирает события, в которых собирается участвовать.

В преддверии Нового года Алла Борисовна отметилась в одном из столичных заведений. Она вышла в свет в черной блузке и белой юбке «солнце» с черным узором. Примадонна вновь украсила кисти рук изящными митенками, а прическу выбрала высокую.

За развлечение на мероприятии отвечали солисты Московского казачьего хора. Они поспешили окружить Пугачеву и сделать с ней памятное фото, ведь не каждый день Примадонна так запросто может с ними тусоваться.

«Нам посчастливилось встретиться с примадонной российской эстрады, женщиной легендой — Аллой Борисовной Пугачевой. Поздравили друг друга, поговорили по душам и даже немного поплясали вместе», — рассказали артисты после встречи с Примадонной.

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