«Нереально красивая Прага»: Анна Нетребко вместе с мужем и сыном насладились национальным чешским десертом

Анна Нетребко в изумрудной шубке с лимонными полосками запечатлелась в Праге. Примечательно, что рядом с знаменитостью находились ее родные люди.

Сын Нетребко в пуховике темно-зеленого цвета и капюшоном ярко-желтого оттенка нарядился в одной цветовой гамме с родильницей.

А вот муж певицы – Юсиф Эйвазов – прошелся по улочкам Чехии в бордовой куртке и шапке с помпоном.

«Нереально красивая Прага (и очень холодная). Завтра мы вас согреем музыкой!» – отметила Анна.

Семья Нетребко успели полакомиться национальным чешским десертом – трдельником. Блюдо представляет собой тесто на вертеле, которое потом посыпают сахаром и грецкими орехами.

«Милая семья», «Великолепная и великая», «Красивая женщина в красивой шубе в красивом городе», «Прекрасная Аннушка, спасибо за красоту и праздничное настроение!», – написали поклонники Анны Нетребко в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анна Нетребко побаловала своих домашних новым блюдом. Исполнительница приготовила утку в яблоках и бутерброды с черной икрой.

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