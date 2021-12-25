Екатерина Варнава намекнула на сожаление о распаде Comedy Woman

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава стала членом жюри в суперфинале «Новых танцев» на ТНТ. Во время эфира знаменитость упомянула распад коллектива Comedy Woman. По словам Варнавы, это было неправильным решением.
Варнава осталась в восторге от женского коллектива, который танцует в стиле Frame up Strip. Однако танцоры заявили, что таким большим коллективом они будут танцевать в последний раз.
Екатерина Варнава была поражена. Артистка сравнила распад танцевального коллектива с распадом Comedy Woman. Варнава предупредила танцоров, что они могут пожалеть о своем решении.
Екатерина отметила, что долгое время работала в женском коллективе и знает, что это мощная команда. Варнава намекнула, что она пожалела о закрытии шоу Comedy Woman.
Телеведущая призналась, что не может допустить распада танцевального коллектива.
«Я вас свой на день рождения закажу», – прокричала Варнава.
Напомним, Екатерина Варнава долгое время работала в юмористическом шоу Comedy Woman под руководством Натальи Еприкян.
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