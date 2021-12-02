«Акцентом в образе выступают ноги»: Екатерина Варнава показала аутфит с платьем-комбинацеией и жокейскими сапогами

Телеведущая появилась на светском мероприятии в луке с фисташковым оттенком.

Артистка Екатерина Варнава разместила в Stories личного микроблога снимок яркого образа с оверсайзным пиджаком и платьем с кружевной отделкой.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева оценила фисташковый образ бывшей возлюбленной Дмитрия Хрусталева.

«Эффектный контрастный образ, в котором столкнулись инь и ян. Женственное утонченное платье — комбинация с кружевом противопоставлено объемному жакету в мужском стиле и жестким форматированным сапогам в жокейском стиле. Акцентом в образе выступают ноги, поскольку оголены на фоне плотной ткани жакета и жесткой фактуры сапог», — отметила стилист.

«Оголенность, конечно, поддерживает стиль платья, но если надеть не сильно плотные колготки в цвет платья, то образ зазвучал бы еще интереснее из-за игры зеленоватых оттенков платья, жакета и колготок, если бы они имели место быть. Но, скорее всего, данный аутфит задумывался изначально в более постановочном и контрастном варианте. Поскольку чем сильнее контраст, тем сильнее эффект!», — добавила Тимиряева.

Екатерина Варнава в модном образе на светском вечере. Фото: Instagram.com/kativarnava

«В любом случае образ стильный, организован в свете самых модных тенденций и работает на Екатерину, презентабельно ее демонстрируя», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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