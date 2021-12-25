С куклой вместо звезды: как Лиза и Гарри Галкины нарядили елочку в замке

Многие звездные семьи уже практически завершили приготовления к Новому году и вовсю хвастаются преображенными интерьерами и фасадами своих домов. Конечно, центром внимания становится новогодняя елочка.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина елочку уже нарядили давно. Постарались восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. Как выглядит их украшенный символ праздника, показал глава семейства в микроблоге.

Елочку установили в каминном зале деревенского замка. Она оказалась очень высокой, и дети постарались, чтобы каждая веточка была красивой. Вместо звезды венчает хвойную макушку нарядная куколка в красном платье. И, конечно же, елочка светится сказочными огоньками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!