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С куклой вместо звезды: как Лиза и Гарри Галкины нарядили елочку в замке

Украшенная хвойная красавица разместилась в каминном зале роскошного деревенского замка.

С куклой вместо звезды: как Лиза и Гарри Галкины нарядили елочку в замке
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Многие звездные семьи уже практически завершили приготовления к Новому году и вовсю хвастаются преображенными интерьерами и фасадами своих домов. Конечно, центром внимания становится новогодняя елочка.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина елочку уже нарядили давно. Постарались восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. Как выглядит их украшенный символ праздника, показал глава семейства в микроблоге.

Максим Галкин уже примерил образ Деда Мороза. instagram.com/maxgalkinru/

Елочку установили в каминном зале деревенского замка. Она оказалась очень высокой, и дети постарались, чтобы каждая веточка была красивой. Вместо звезды венчает хвойную макушку нарядная куколка в красном платье. И, конечно же, елочка светится сказочными огоньками.

Галкин показал елочку в замке. instagram.com/maxgalkinru/

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