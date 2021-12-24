Сказка в доме: жена Малинина показала, какой волшебной елочкой они с мужем украсили интерьер

Семейство Малининых давно обосновалось в Германии. Там у Александра и Эммы выросли дети, сейчас каждый из них получает образование в европейских вузах: Устинья в Лондоне, Фрол – в Мюнхене. Но неизменно в Новый год все родные собираются вместе, чтобы отметить праздники.

Как многие русские эмигранты, Малинины отметят католическое Рождество, а затем Новый год и православное Рождество. К праздникам они уже приготовились, преобразили дом и нарядили елочку.

В этом году лесная красавица у Малининых получилась по-настоящему сказочной. Она будто светится изнутри. Ее золотистое сияние, камин по соседству и свечи создали атмосферу волшебства и уюта.

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