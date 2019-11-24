«Любимые»: Устинья и Фрол Малинины отпраздновали 19-летие с родителями

Наследники Эммы и Александра Малинина отпраздновали свой день рождения вместе. Возлюбленная артиста поделилась фотоотчётом с семейного торжества. Младшим отпрыскам эстрадного певца исполнилось 19 лет. Напомним, что от первого брака с Инной Курочкиной у артиста есть старший сын Никита. По словам Эмма, юноша всегда был очень привязан к сестренке, а она к нему. Для каждого из именинников звездная мама заказала свой собственный торт, так пирог Устиньи был украшен нотами и съедобными большими розами. А шоколадный десерт Флора — различными фруктами.

Эмма лично обратилась к детям, признавшись им в чувствах. Возлюбленная Александра Малинина заверила, что она очень сильно любит свою семью — сына и дочь.

«Днем рождения!!! Любимые — Устинья и Фрол! Будьте счастливы», — добавила супруга певца.

Ни для кого не секрет, что дочка артиста увлекается вокалом, а ее брат-двойняшка — живописью. В недавнем интервью Устинья призналась, что их в семье царит полная гармония и взаимопонимание. По словам девушки, она очень благодарна своим родителям, которые никогда не оказывали на них с братом давление. Наследница певца не относит себя к так называемой «золотой молодежи». Устинья старается хорошо учиться, уделять много времени музыке, а не развлечениям.