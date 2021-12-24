«Дает возможность развиваться мне как актеру»: фигурист Соловьев высказался о «Ледниковом периоде»

Все ближе финал нового сезона «Ледникового периода», поклонникам ничего не остается, как набраться терпения и ждать итоговых выпусков. А вот для участников все давно закончилось – последние программы уже отсняты, тренировок и репетиций в этом году не предвидится.

Олимпийские чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев был среди участников нынешнего сезона в паре с телеведущей Ксенией Бородиной. Спортсмен остался с приятными впечатлениями от работы со звездой «Дома-2». Сам проект «Ледниковый период» давно стал для него чем-то большим, нежели только работой.

«Ледниковый период» дает возможность не только развиваться мне как актеру, но и человеку, никогда не стоявшему на коньках, пробовать свои силы в другой сфере деятельности, экспериментировать, делать нелегкие поддержки, понимая всю сложность этой конструкции. И это здорово!», — высказался спортсмен в проекте «Загугли звезду».

В 2020 году Дмитрий Соловьев выступал в проекте с другой звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Его мнение о ней можно прочитать здесь.

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