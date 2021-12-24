«Совершенно особое отношение»: фигурист Соловьев сравнил Бородину и Бузову после «Ледникового периода»

В проекте «Загугли звезду» гостем стал олимпийский чемпион-фигурист Дмитрий Соловьев. Спортсмен является одним из участников «Ледникового периода». Ему довелось выступать с двумя ведущими «Дома-2» — сначала с Ольгой Бузовой в 2020 году, а потом с Ксенией Бородиной в 2021-м.

По Бородину и сотрудничество с ней Соколов рассказывал ранее. С Бузовой же у него все было несколько иначе:

«Оля, конечно, человек эмоциональный, но я терпеливый. Под середину проекта было два эмоциональных момента, когда мы просто разъехались в разные стороны, и я сказал: «Оля, давай покатаемся две минутки отдельно. Я чуть успокоюсь». Потом я немного выругался, а Оля обиделась на меня. Я подъехал к ней и сказал: «Это было не по отношению к тебе, а к ситуации. Я перфекционист, и когда у меня что-то не получается, я ругаюсь», — поведал артист.

В период работы с Бузовой Соколов постоянно ловил жалость от других, мол, бедный Дима. Однако, с такой оценкой не согласен. «За пределами льда мы много шутили и смеялись. От этого проекта остались очень теплые воспоминания, мы периодически переписываемся», — подчеркнул фигурист.

Что касается сравнения девушек и работы с ними, то тут Соловьев высказался так: «Оля и Ксюша – совершенно два разных человека. Но я с большим уважением и дружеской любовью отношусь к обеим и не хочу сравнивать их. У меня совершенно особое отношение и к работе с Олей, и с Ксюшей».

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