Осторожно, крупный план! Каменских в платье с тесным пуш-ап хвастанула внушительными прелестями

Красотка предъявила бюст прямо в камеру своего телефона.

У Насти Каменских каждый концертный наряд – настоящее произведение фэшн-искусства. Замысловатые фасоны, небанальные оттенки и оригинальные узоры, вышитые стразами, парчой или люрексом позволяют певице блистать на сцене. Оторвать взгляд от фигуры красотки в таком одеянии просто невозможно.

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К тому же, платья выгодно подчеркивают прелести фигуры Каменских. А новый наряд с откровенным декольте с пуш-ап и вовсе сделал грудь певицы еще больше.

Каменских, записывая видеоселфи, хвастанула пышным декольте прямо в камеру. Она красиво позировала во время съемки, но вряд ли кто-то смотрел в честные глаза девушке – все внимание приковывали сверкающее стразами бюстье, поданное крупным планом.

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