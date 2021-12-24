«Ты не знаешь, как бороться со своими эмоциями»: фигурист Дмитрий Соловьев – о своей партнерше Ксении Бородиной

Новый сезон «Ледникового периода» на Первом канале подошел к концу. На проекте телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина была одним из аутсайдеров и лишь в заключительных выпусках смогла получить от Татьяны Тарасовой заветные «шесть-ноль».

Партнером брюнетки выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Спортсмен рассказал в интервью проекту «Загугли звезду», как ему работалось с Бородиной.

«Я быстро нахожу общий язык с окружающими. Хотя настороженно отношусь к людям, которые не ходят по земле, а летают над ней с нимбом на голове. К счастью, Ксения не страдает «звездной болезнью». Ксюха включилась в работу с самого начала», — вспомнил спортсмен.

По словам Соловьева, Бородина очень зациклилась на своем падении, которое произошло в первых выпусках. И дальше ей было сложно выступать.

«Это очень эмоционально сложно пережить. Падения и победы мы, спортсмены, переживаем многократно, но мы уже готовы к этому. А когда ты еще не прожил эту неприятность, ты не знаешь, как бороться со своими эмоциями и начинаешь зацикливаться на уже совершенных ошибках, анализировать, копаться в себе», — поведал партнер Бородиной.

Соловьев заметил: если ты и партнер на одной волне, нет ссор и разбирательств, то тогда все получается легко и быстро, удовольствие от выступлений приходит огромное, мотивация зашкаливает. И с Бородиной было именно так.

Напомним, в настоящее время Дмитрий Соловьев находится в больнице после избиения. Мужчина заступился за подругу на улице и пострадал от нападения нескольких человек. Его состояние характеризуют как средне-тяжелое.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!