«Один из самых актуальных цветов»: Дарья Повереннова вышла на ковровую дорожку в шубе модного оттенка

Артистка Дарья Повереннова разместила в личном микроблоге фотографию с кинопремьеры. Знаменитость выбрала для светского выхода аутфит с синими акцентами.
Стилист сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова оценила образ Дарьи Поверенновой с шубкой из искусственного меха.
«Синий — один из самых актуальных цветов этого сезона. Дарья прекрасно вписала его в свой наряд в качестве акцентов. С точки зрения пропорций тоже все хорошо: черное платье в сочетании с колготками и синей обувью создают единую вертикаль, что визуально вытягивает силуэт и добавляет роста», — отметила стилист.
«Единственный момент: я могла бы рекомендовать заменить шубу на более актуальную. Например, синюю, но с английским воротником. Длина в таком случае может быть любой. Поперечная модель с круглым воротником была модной много лет назад. Увы, но это тот случай, когда, несмотря на высокую стоимость вещи, она не делает свою обладательницу стильной», — добавила модный эксперт.
«Кроме того, чтобы сделать наряд интереснее, можно было бы добавить аксессуары в виде ожерелья и браслетов. Тогда образ смотрелся бы более гармонично, элегантно и стильно», — резюмировала стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: Школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.
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