«Решила поэкспериментировать»: Дарья Повереннова приготовила пирог с сыром из теста фило

Артистка использовала многослойное тесто для своего блюда.

Актриса Дарья Повереннова поделилась кулинарными экспериментами. Знаменитость разместила на личной странице в Instagram рецепт сырного пирога.

Повереннова взяла очень тонкое тесто фило для своего блюда.

«Так вкусно получилось! Подобный пирог я попробовала в гостях у своей подруги и решила поэкспериментировать сама», – призналась Повереннова.

«Пирог из теста фило. Еще вам понадобится растопленное сливочное масло и начинка. Я использовала сыр. Кстати, довольно соленый, что для пирога самое то! Но можно приготовить с мясом, грибами, печенью, одним словом, разгуляться есть где», – отметила Повереннова.

К слову, Дарья напомнила, что тесто фило очень тонкое. Поэтому выпекать пирог нужно не более 20 минут.

Повереннова смазала лист теста маслом и сверху посыпала сыром. Так знаменитость повторила несколько раз, пока не получился своеобразный многослойный торт.

«Вкусно, не то слово! Прекрасная альтернатива традиционным пирогам», – резюмировала Повереннова.

Напомним, ранее Дарья Повереннова приготовила абрикосовую запеканку. Артистка разрезала фрукты на половинки и запекла их в творожном тесте.

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