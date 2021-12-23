«Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я»: Шнуров явился задать новые вопросы Путину

Ксения Собчак также не смогла пропустить столь важное событие.

В полдень 23 декабря в Москве началась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

На нее съехались сотни журналистов со всей страны, некоторые гости из регионов явились на мероприятие в национальных костюмах.

Однако кроме главной звезды этого съезда внимание публики приковано и к тем, кто будет задавать ему вопросы. В холле перед началом пресс-конференции были замечены, например, Ксения Собчак и Сергей Шнуров.

Собчак зарегистрирована от портала Ostorozhno, который сама и запустила всего несколько месяцев назад. Правда, обилием новостей этот сайт, мягко говоря, не блещет.

Шнуров пришел как представитель телеканала RTVI, вел себя скромно и без эпатажа. Стоило ему появиться в холле, как среди журналистов тут же нашлись желающие сфотографироваться с музыкантом.

«Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я», — цитируют Сергея журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом году он задавал вопросы президенту о русских хакерах и жизни без мата.

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