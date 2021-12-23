«Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я»: Шнуров явился задать новые вопросы Путину

В полдень 23 декабря в Москве началась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.
На нее съехались сотни журналистов со всей страны, некоторые гости из регионов явились на мероприятие в национальных костюмах.
Однако кроме главной звезды этого съезда внимание публики приковано и к тем, кто будет задавать ему вопросы. В холле перед началом пресс-конференции были замечены, например, Ксения Собчак и Сергей Шнуров.
Собчак зарегистрирована от портала Ostorozhno, который сама и запустила всего несколько месяцев назад. Правда, обилием новостей этот сайт, мягко говоря, не блещет.
Шнуров пришел как представитель телеканала RTVI, вел себя скромно и без эпатажа. Стоило ему появиться в холле, как среди журналистов тут же нашлись желающие сфотографироваться с музыкантом.
«Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я», — цитируют Сергея журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.
Напомним, в прошлом году он задавал вопросы президенту о русских хакерах и жизни без мата.
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