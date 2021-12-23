Верхом на маме: Алсу запечатлелась с пятилетним сыном и повзрослевшими дочками

Певица Алсу уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она трижды успела стать матерью, но за это время поклонники увидели только двоих ее детей.

Третьего, сына Рафаэля, певица тщательно скрывает от посторонних. Мальчику уже 5 лет, но его лица по-прежнему никто из поклонников не увидел. Иногда он мелькает в микроблоге певицы. И накануне она снова сделала исключение.

Алсу устроила «беседу» с подписчиками. И отвечая на вопрос, что для нее первостепенно в жизни, показала детей. Сынок Рафаэль при этом позировал спиной к камере, взобравшись верхом на маму. Мальчик уже очень подрос, правда, лица наследника Алсу так и не показала.

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