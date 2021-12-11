Соловьев – о Бородиной в «Ледниковом периоде»: «Есть люди, которые сразу схватывают, но Ксюша не такая»

Фигурист признался, что ему часто непросто работать с телеведущей в паре.

На Первом канале стартовал десятый выпуск популярного проекта «Ледниковый период». Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев на этот раз подготовили юмористический номер, они перевоплотились в Дульсинею Тобосскую и Дон Кихота.

На репетициях Соловьев признался, что ему непросто работать с Бородиной.

«Есть люди, которые схватывают, но Ксюша не такая, ей все дается очень сложно, но она старается», — заметил фигурист.

Жюри, кстати, высоко оценили выступление пары. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова впервые в истории этого сезона поставила ведущей «Дома-2» наивысшую оценку за технику – 6.0.

«Это лучший их прокат, они даже на себя не похожи», — заявила Тарасова.

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