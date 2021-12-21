«Она поехала посмотреть, что это за страна»: Салтыков объяснил, почему младшая дочь уехала в США

Как отметил музыкант, Анна мечтает попасть в музыкальный мир, но сделать ей это будет сложно.

Певец Виктор Салтыков объяснил, почему его младшая дочь Анна уехала жить в Америку. В США она сейчас пытается построить музыкальную карьеру.

«Она поехала посмотреть, что это за страна. Конечно, как музыкант, мечтает попасть в местный музыкальный мир, но это сложно. Я предупреждал, что Америка — это не просто так. Есть много примеров, когда люди возвращаются ни с чем». Виктор Салтыков

Как отметил Виктор Салтыков, дочь должна сама понять, нужна ей Америка или нет. В последнее время младшая наследница увлеклась видео, новыми проектами в 3D. По словам Виктора Салтыкова, дочь уже признавалась, что это направление ей даже ближе, чем музыка. Она увлечена съемкой видеоклипов, сообщает wday.ru.

Напомним, что младшая наследница у Виктора Салтыкова появилась в 1995 году. В 2017 году она участвовала в «Фабрике звезд» под псевдонимом Аня Мун.

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