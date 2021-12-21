Не стал молчать: футболист Тарасов ответил на прилюдное унижение от Бузовой

В шоу-бизнесе снова неспокойно: Ольга Бузова прилюдно, прямо со сцены, унизила бывшего мужа. Получая награду, артистка увидела в зале Дмитрия Тарасова и толкнула спич в тему, что он раньше кусал локти сидя дома, а теперь делает это глядя прямо на нее, икону стиля. «И думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее п…!», — озвучила мысли бывшего звезда.

Но униженный Тарасов не стал молчать. Футболист тоже поднялся на сцену за наградой и предупредил, что в его речи будет ответ Бузовой.

Поблагодарив организаторов и свою партнершу по клипу, в котором он недавно снялся, бывший муж Бузовой поспешил реабилитироваться после обидных оценок.

«А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая!», — произнес спортсмен.

Напомним, что Бузова и Тарасов были вместе 4 года. Они сыграли свадьбу в 2012 году, но в 2016-м развелись. Причиной тому певица назвала измену мужа.

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