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Два дворца: как выглядит дом Лепса, который он будет делить с женой

Особняк - шикарный!

Два дворца: как выглядит дом Лепса, который он будет делить с женой
Григорий Лепс. Фото: Инстаграм

Григорий Лепс все-таки развелся со своей женой Анной после 20 лет брака. В понедельник, 20 декабря, в канун Нового года суд официально расторг их отношения.

Теперь супругам придется делить имущество. А делить есть что. К нам попало фото дома Григория Лепса. Певец построил рядом два особняка: один стал семейным гнездом, другой — продюсерским центром.

Фото: «Экспресс-газета»/Вороной Руслан

Делить это и другое имущество в суде Григорий и Анна не собираются, во всяком случае пока. Пообещали расстаться мирно, поделить все на честном слове.

Напомним, четыре года назад Лепс открывал ресторан, там гулял весь шоу-бизнес. Но в апреле заведение закрылось, а до этого певец прогорел с еще одной точкой общепита, где торговали пирожками.

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