«Такое бывает, человек срывается»: Григорий Лепс вышел на связь и рассказал правду о своем состоянии после развода с женой

Известный музыкант Григорий Лепс заверил поклонников, что с ним все в порядке, и пригласил всех на ранее заявленный концерт.

Популярный исполнитель Григорий Лепс разместил в микроблоге видеообращение, в котором рассказал, что же с ним произошло за последние несколько дней.

«Привет, ребята, вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер, — бодро говорит Григорий Лепс в кадре. — Я уже столько раз умирал, что на кладбище столько земли не найдется. Никогда. Не дождетесь. У меня был гипертонический криз. Не такой сильный, но я все-таки решил лечь в больницу. Меня прокапали, все нормально. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Мне же уже не двадцать лет».

В финале своей двухминутной речи Григорий Лепс пригласил поклонников на концерт, который состоится в ближайшее воскресенье.

«19 числа состоится тот самый концерт — «Рождество с Григорием Лепсом». В нем будут выступать артисты моего центра и артисты, которых я пригласил. Потом примерно час я буду петь сольно для вас», — пообещал Григорий Лепс.

Напомним, на днях стало известно о том, что Григорий Лепс попал в больницу. Его нездоровое состояние поклонники связали с разводом с женой Анной Шаплыковой и переживаниями по этому поводу.

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