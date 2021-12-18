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Жена «мужа» певицы Маши Распутиной имеет судимость

Вскрылись новые подробности в звездном семействе.

Жена «мужа» певицы Маши Распутиной имеет судимость
Певица Маша Распутина в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Маша Распутина рассказала в «Секрете на миллион» о том, что они с бизнесменом Виктором Захаровым прожили вместе 23 года, однако официально так и не расписались. А все из-за того, что мужчина женат до сих пор на другой женщине.

Елена Захарова, жена Виктора, назвала Распутину любовницей и, по ее словам, певица разрушила ее брак с мужем. Однако Маша в передаче призналась, что Виктор сделал для Елены все и даже однажды спас от тюрьмы.

«У нее есть судимость. В 1986 году Елена взяла взятку в размере одной тысячи рублей и двух бутылок шампанского. В итоге ей дали условный срок. Виктор буквально спас ее», — отметила певица.

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