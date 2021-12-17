«Диктатор по натуре»: Юлиан возложил ответственность за развод на экс-жену Анастасию

Звезда 90-х Юлиан в 2019 году женился на своей давней подруге, певице Анастасии. Бракосочетание велось буквально в прямом эфире – на одноименном шоу Андрея Малахова.

Правда, через год с такой же помпой состоялся развод звезд. Певцы не смогли ужиться под одной крышей. Причин много, и об одной Юлиан уже говорил – это отсутствие детей.

Не захотела иметь наследников именно Анастасия. И когда Юлиан был готов усыновить ребенка в детском доме, половинка наотрез отказалась.

«Мы очень похожи, но в то же время разные. Мы оба гороскопу Львы, у нас немало одинаковых интересов. Но когда мы съехались, то поняли, что начинаем давить друг друга. Настя диктатор по натуре, а я не хотел быть подкаблучником», — рассказал музыкант в интервью проекту «Загугли звезду».

Юлиан надеется познать радость отцовства и уверен, что у него все впереди. А с Анастасией, по его признанию, они восстановили дружбу.

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