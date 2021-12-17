«Вы не знаете, как все устроено»: Кристина Асмус озвучила точную сумму своей зарплаты в театре

Актриса опровергла мысль, что для нее деньги в приоритете.

Актриса Кристина Асмус в комментариях под своим постом в Instagram озвучила зарплату в Театре имени Ермоловой. Звезда разместила пост, в котором рассказала, что угодила в больницу.

«А иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира. Почему не советуете?» — спросила актрису одна из подписчиц.

«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено. И в моей жизни, в том числе. Так что не надо. А насчет денег в приоритете — особенно забавно, учитывая основное место работы — театр. С зарплатой 21 700 рублей в месяц». Кристина Асмус

Напомним, что Кристина Асмус одна из любимиц худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Он не раз это подчеркивал в беседах с журналистами.

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