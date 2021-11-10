«Людей надо уважать, к ним надо приходить чистым»: Сухоруков высказался о Меньшикове

Как отметил актер, ему не все нравится в стиле коллеги.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что не хочет, чтобы его сравнивали с художественным руководителем Театра имени Ермоловой Олегом Меньшиковым. Хотя бы потому, что у них разные фамилии.

«Если бы я с ним сосуществовал сегодня, как раньше, наверное, чему-нибудь да научился бы. Да и не все мне в его стиле нравится. Но, как мне кажется, тут самое главное быть чистым. Людей надо уважать, к ним надо приходить чистым и не обязательно шикарным». Виктор Сухоруков

Напомним, что Олег Меньшиков устроил «чистку рядов» в своем театре. Без работы в итоге остались 18 человек.

На днях бывшая актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина заявила, что Меньшиков окончательно расстался с неугодными актерами. Они будут искать правду в суде, сообщает МК.ru.

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