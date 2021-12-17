«Можно было позвонить в любое время»: Юлиан рассказал о дружбе с Людмилой Зыкиной

Артист пел с легендарной исполнительницей дуэтом, а она его подкармливала на гастролях.

48-летний Юлиан стал героем нового выпуска «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro. артист, прославившийся песней «Русский вальс», вспомнил, как начиналась его карьера, а также поведал о дружбе с выдающейся исполнительницей Людмилой Зыкиной.

Музыкант подружился с легендарной певицей, когда еще был студентом ГИТИСа. Будущий певец много гастролировал, и однажды в гостинице поселился напротив Зыкиной. И вскоре Людмила Георгиевна постучала к нему, поинтересовалась, хочет ли он есть.

«Она знала, что я студент, начинаю петь, но этот вопрос совершенно сбил меня с толку… А Людмила Зыкина предложила: «Заходи, заходи, ко мне в номер». А там домашние котлеты, кастрюльки…», — вспомнил музыкант.

От Зыкиной у него есть подарок, который стал презентом на день рождения – вышитая вручную картина. Кроме того, с певицей Юлиан записал дуэт «Мать и сын» и гордится по сей день, что удостоился такой чести – кроме «Любэ», больше никто не стал таким счастливчиком.

«Вообще, великая дружба зарождается случайно, а потом длится всю жизнь. И Зыкина, и Мордюкова – это те люди, которым можно было позвонить в любое время дня и ночи. Мои очень большие друзья», — рассказал артист.

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