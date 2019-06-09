Подруга Людмилы Зыкиной раскрыла причину бездетности певицы

Народная артистка всю жизнь страдала из-за того, что так и не познала радость материнства.

Людмила Зыкина пожертвовала личным счастьем ради сцены. Народная артистка четыре раза выходила замуж, но так и не смогла родить ребенка. Близкая подруга певицы Елена Лосева рассказала о переживаниях Зыкиной в фильме «Опустела без тебя земля…», который вышел на Первом канале.

По словам Лосевой, Людмила Зыкина мечтала о ребенке от первого мужа Владлена Позднова, но ее планам не суждено было сбыться. Певица пережила нервный срыв, когда узнала, что ее долгожданная беременность – внематочная и придется удалить трубы. Так, артистка лишилась возможности иметь детей.

«Людмила была счастлива, когда узнала о беременности, однако она оказалась внематочной. Она долго просила, чтобы хотя бы одну трубу оставили, но тогда этого не делали. Людмила потом никому не говорила, что рожать не может», – рассказала Лосева.

Подруга звезды призналась, что о тайне Зыкиной знали только близкие. Проблема со здоровьем стала причиной внутренних переживаний и привела к серьезному стрессу. Артистка старалась забыться, загружая себя репетициями и частыми выступлениями.

Потом артистка мечтала о воспитаннице, с которой она могла бы делиться секретами вокального мастерства. Но и тут не нашлось человека, обладавшего подобным талантом.

Все наследство Зыкина завещала племянникам, которые распорядились им по своему усмотрению. Так, старшему сыну сводного брата певицы принадлежали все украшения народной любимицы. Позже выяснилось, что мужчина распродал ювелирные украшения.