Стиль во всем: Наталья Водянова в костюме цвета неба и панамке запечатлелась в пустыне

Модель показала, как проводит время в Катаре с друзьями. Она продемонстрировала модный образ.

Наталья Водянова уже давно совмещает работу модели и разные проекты. Она поддерживает сына Лукаса, который выпускает одежду под собственным брендом. Также Наталья занимается благотворительностью. Несмотря на свою занятость, она уделяет время своим пяти наследникам, а также мужу Антуану Арно. Более того, выходные звезда старается посвящать семье. Но этой осенью она уехала в Катар.

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Для Водяновой поездка стала важной, так как она посетила Fashion Trust Arabia. Потом модель посетила презентацию и выставку Dior. Каждый раз она представала на публике в ярких нарядах от платья серого цвета с юбкой-солнце до сливочного комбинезона.

А вот потом ей удалось отдохнуть. Наталья отправилась с друзьями в пустыню. Она запечатлелась в костюме небесно-голубого цвета с принтом тай-дай. Наряд в восточном стиле с панамкой дополнил ее рук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие отметили, что многодетная мама сразила их своей красотой. «Интересный образ», «У вас столько панамок?», «Такая вы стройная, хрупкая, звонкая», «Наталья, у вас безупречный вкус», «На отдыхе вы совсем другая», «Такая модная», «Можно на вас смотреть вечно», «Ну наряд просто поражает», — стали писать пользователи Сети.

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