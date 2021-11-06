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Стиль во всем: Наталья Водянова в костюме цвета неба и панамке запечатлелась в пустыне

Модель показала, как проводит время в Катаре с друзьями. Она продемонстрировала модный образ.

Стиль во всем: Наталья Водянова в костюме цвета неба и панамке запечатлелась в пустыне
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова уже давно совмещает работу модели и разные проекты. Она поддерживает сына Лукаса, который выпускает одежду под собственным брендом. Также Наталья занимается благотворительностью. Несмотря на свою занятость, она уделяет время своим пяти наследникам, а также мужу Антуану Арно. Более того, выходные звезда старается посвящать семье. Но этой осенью она уехала в Катар.

Для Водяновой поездка стала важной, так как она посетила Fashion Trust Arabia. Потом модель посетила презентацию и выставку Dior. Каждый раз она представала на публике в ярких нарядах от платья серого цвета с юбкой-солнце до сливочного комбинезона.

А вот потом ей удалось отдохнуть. Наталья отправилась с друзьями в пустыню. Она запечатлелась в костюме небесно-голубого цвета с принтом тай-дай. Наряд в восточном стиле с панамкой дополнил ее рук.

Наталья Водянова с друзьями. Фото: instagram.com/natasupernova/

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие отметили, что многодетная мама сразила их своей красотой. «Интересный образ», «У вас столько панамок?», «Такая вы стройная, хрупкая, звонкая», «Наталья, у вас безупречный вкус», «На отдыхе вы совсем другая», «Такая модная», «Можно на вас смотреть вечно», «Ну наряд просто поражает», — стали писать пользователи Сети.

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