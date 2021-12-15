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СМИ: количество активных пользователей Instagram превысило 2 миллиарда человек

Социальная сеть имеет слишком большое влияние на мир.

СМИ: количество активных пользователей Instagram превысило 2 миллиарда человек
Аудитория Instagram продолжает расти, несмотря на появление конкурента TikTok. Фото: globallookpress.com

Социальная сеть Instagram «поглотила» одну треть земного шара: количество ее активных ежемесячных пользователей перевалило за два миллиарда человек.

Об этом сообщает американский новостной канал CNBC со ссылкой на осведомленные источники. Журналисты отметили, что Instagram не раскрывал количества своих пользователей с лета 2018 года, когда достиг аудитории в миллиард человек.

И не удивительно, ведь американские власти давно опасаются того, что Facebook, владеющий Instagram, имеет чрезмерный контроль над рынком медиауслуг.

Аналитик Дэвид Хегер в статье отметил, что запуск могучего конкурента в лице TikTok не пошатнул позиции Instagram, если данные о двух миллиардах пользователей верны. Обороты приложения растут гораздо быстрее, чем его «мамы» Facebook.

Добавим, что в американском обществе все чаще звучат заявления о том, что популярная социальная сеть негативно влияет на подростков, провоцируя их завидовать «идеальным» моделям и звездам. В ответ Instagram вводит функцию родительского контроля и другие ограничения для молодежи.

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