Instagram начнет напоминать пользователям о том, что пора оторваться от ленты

Социальная сеть заботится о том, чтобы люди активно жили и вне ее.

Для тех, кто ощущает зависимость от соцсетей, в Instagram появятся специальные уведомления, напоминающие о том, что нужно оторваться от «ленты».

О новой функции рассказал глава социальной сети Адам Моссери. Она называется Take a Break («Сделай перерыв»). Пользователь сам будет задавать время, которое они хотели бы проводить в соцсети. А Instagram не только пришлет ему уведомление, мол, отвлекись от фотографий, но и даст советы, чем можно заняться вне соцсетей.

«Поддержка благополучия людей является для нас приоритетом, и мы думаем о ней, давая людям возможность рационально и осмысленно распоряжаться своим временем», — говорит Моссери на своей странице.

Сейчас проводятся необходимые тесты новой функции, а ее запуск планируется в декабре.

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