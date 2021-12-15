«Спектакль нужно возвращать к жизни»: Ольга Бузова – о постановке «Чудесный грузин»

По словам певицы, эта постановка с невероятной историей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что очень рада повышенному вниманию к своей персоне. Значит она интересна и растет как артист. Бузова вспомнила слова Пугачевой: «И снова на первой полосе писали обо мне газеты все…».

Как заметила Бузова, «Чудесный грузин» — большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, который наделал много шума.

«Конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни. Я готова прийти к Эдуарду Боякову в новый театр и с удовольствием продолжить играть эту постановку». Ольга Бузова

Напомним, что спектакль «Чудесный грузин» был выведен из репертуара МХАТа имени Горького. Это случилось, когда в театр пришел новый директор Владимир Кехман, сообщает «Комсомольская правда».

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