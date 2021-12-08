«Наши дети здесь не при чем»: Айза рассказала, почему простила бывшего мужа

Айза Долматова рассказала, почему простила бывшего мужа. Девушка поделилась фото в микроблоге, где она с Дмитрием Анохиным и их сыном Элвисом сидит у себя в квартире под новогодней елкой. Поклонники обрушили на девушку не только многочисленные вопросы по поводу воссоединения с экс-супругом, но и упреки.

«Хуже ноющей Айзы могут быть только ее бывшие», «Вы снова вместе?», «Ты серьезно?!», «Только не он, как можно после всего, что было, с ним фоткаться», — писали разгневанные подписчики.

Айза приняла решение ответить любопытным поклонникам.

«Борьба разума с сердца не пройдет никогда. Мы вечно будем заперты с этими двумя «зверями»! Но наши дети не при чем! У Сэма и Элвиса есть живые отцы и мать. Мы все их очень любим! И если раньше у меня была лишь готовность к здоровым семейным отношениям, то сейчас я приступила к действию», — поделилась девушка в своем Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.