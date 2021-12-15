«Наш большой праздник»: Вера Брежнева поздравила дочь с днем рождения

Вера Брежнева поздравила дочь с днем рождения. Младшей дочери певицы исполнилось 12 лет. По такому случаю артистка опубликовала кадры из семейного альбома в своем микроблоге.

«12! День рождения нашей любимой девочки — наш большой праздник! Сара», — подписала трогательное видео Брежнева в своём Instagram.

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Поклонники поздравили маму с рождением дочки и отметили, какой девочка растет красавицей.

«Красавица, вся в маму», «Так выросла, превращается в прекрасную девушку», «С днем рождения такой красивой девочки!» — засыпали комплиментами юную красавицу.

Вера Брежнева родила младшую дочь от украинского бизнесмена Михаила Кипермана в 2009 году. Пара прожила вместе 6 лет. В 2015 году певица тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе в Италии.

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