«Захотелось необычную»: Вера Брежнева похвасталась своей дизайнерской елкой

Певица готовится к Новому году и создает себе праздничное настроение. Даже к выбору елки она отнеслась ответственно.

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она смогла построить успешную сольную карьеру. Более того, певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Они редко вместе появляются на публике.

Но в этом году артистка стала чаще делиться семейными кадрами. На днях после концерта ее встретил возлюбленный. При этом она была в уютном трикотажном костюме.

Редкие выходные Вера тоже предпочитает посвящать семье. Она ходит в кино или просто отдыхает дома. Еще недавно певица жаловалась, что не готова к праздникам. Но теперь она создала себе новогоднее настроение.

В своем особняке артистка поставила елку, но необычную. Вместо зеленой красавицы она установила треугольник из деревянных досок с нитками, на которые были прикреплены елочные игрушки. Подсветка также добавила красок. Елка гармонировала с гаммой комнаты.

«В этом году захотелось необычную елку», — отметила Брежнева. «Елку нарядила, для Голубого огонька снялась. Новогоднее настроение появляется, как у вас?» — написала звезда.

Многие поклонники восхитились оригинальностью артистки. «Когда увидела эту елку, подумала „типичный водолей“. Она шикарна. Надо ведь иногда разрывать шаблоны. И для картины мира полезно. С наступающим!», «Так лаконично и стильно», «Такую и коты не тронут», «Выглядит круто», «Какой у вас шикарный вкус», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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