Не узнать на честном фото: как выглядит Кадышева вне сцены без парика и в кроссовках

Надежда Кадышева не на шутку переполошила своих фанатов внезапным «исчезновением». Редкие концерты «Золотого кольца» были перенесены или отменены, а на «Славянском базаре» в Витебске артистка и вовсе не появилась. В ее окружении заверили, что с Надеждой Никитовной все хорошо, сейчас она отдыхает на море с мужем и внуком.

Между тем в фан-аккаунте артистки в Instagram появился снимок, на котором ее почти не узнать. Кадышева беседовала с соседками, сидя на завалинке дома в своей деревне. Вместо туфель – белые кроссовки, а волосы собраны в обычный хвост. Оказалось, этот кадр сделан несколько лет назад журналистами «Комсомольской правды». В середине 2010-х Надежда Кадышева приезжала в родное село Старый Маклауш Самарской области, где прошли ее детские годы.

Напомним, ранее стало известно, что ближайшие концерты Кадышевой запланированы на середину октября.

Смотрите также: