Походкой от бедра: Паршута в белом мини-платье на запах с драпировкой на талии блеснула идеальной фигурой

Певица показала себя во всей красе за кулисами концерта.

Звезда шоу «Маска» и «Шоумасгоон», выпускница «Фабрики звезд» Юлия Паршута обладает модельными данными, благодаря которым ей к лицу становится любой наряд. И для выхода на сцену в новогоднем концерте звезда выбрала белоснежный наряд.

Паршута в белом мини-платье на запах с эффектной драпировкой на талии и длинным шлейфом-завязкой продефилировала по коридорам с Марком Тишманом. Красавица в своем наряде учла даже тренд на пышные рукава, в данном случае – фасона жиго, которые подчеркнули хрупкость девушки.

С Тишманом Паршута крайне мило беседовала. Многие поклонники давно подозревают, что между певцами совсем не товарищеские отношения. Но они отрицают роман.

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