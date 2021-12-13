Гурцкая сексуально оголила живот на новогоднем концерте

Диана Гурцкая посетила «Главный Новогодний Концерт» в столичном «Крокусе». Певица надела блестящий костюм металлического цвета, который сексуально оголил ее живот.

Компанию Гурцкой составила Любовь Успенская. Певица тоже была во всем блестящем, но черного цвета.

В понедельник в «Крокусе» гостей ждали неожиданные дуэты, живой звук, свежий юмор и, конечно же, новогоднее настроение. Причем гости увидели все происходящее не только на сцене, но и за кулисами. А остроумные ведущие заставили всех смеяться до слез.

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