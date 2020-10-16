«Он всегда был моим учителем»: Диана Гурцкая ответила на слухи о романе с Игорем Николаевым

По словам певицы, композитор очень многое для нее сделал в свое время.

Певица Диана Гурцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировала слухи о романе с композитором Игорем Николаевым. Именно он в свое время написал для нее знаменитый хит «Ты здесь!».

«Вера Игоря Юрьевича и его поддержка сделала все, чтобы мои мечты сбылись. Игорь Юрьевич, спасибо вам за все. Я вас сильно люблю». Диана Гурцкая

Как отметила певица, в годы их плотного сотрудничества она была сильно увлечена музыкой. «У нас был такой творческий потрясающий альянс, и это было здорово. Когда мы писали дуэтную песню «Ромео и Джульетта», то я почему-то его стеснялась. Там такие звучат сердечные слова. Мы пели, отвечали друг другу. На «Славянском базаре» спели этот номер. Он всегда был для меня учителем. Уважение и понимание, что он для меня сделал, всегда остаются в моем сердце», — заметила исполнительница.

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Напомним, что Диана Гурцкая — заслуженная артистка России. Она замужем за доктором юридических наук Петром Кучеренко. В браке с ним у нее в 2007 году родился сын Константин.