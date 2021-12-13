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Звездные истории

Умер Сергей Соловьев: кому достанется наследие режиссера

Соловьев снял такие культовые картины как «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Умер Сергей Соловьев: кому достанется наследие режиссера
Режиссер Сергей Соловьев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Наследство режиссера Сергея Соловьева, если он не оставил завещания, куда мог вписать кого-то еще, получит его дочь Анна Друбич. Напомним, что сын Соловьева и его второй жены Натальи Кушнеревой Дмитрий скончался в прошлом году. Таким образом, единственной наследницей не только имущества и сбережений, но и авторских прав должна стать Анна.

Композитор Анна Друбич. Фото
Композитор Анна Друбич. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Наследники первой очереди — это дети, супруги, а второй — братья, сестры, бабушки и дедушки. По закону, при вступлении в права наследства, наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам. — прокомментировал Teleprogramma.pro звездный адвокат Тимур Маршанин. — Люди думают, что будут жить вечно, поэтому очень часто не оставляют завещания. И наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди».

Напомним, еще в январе СМИ опубликовали информацию о срочной госпитализации режиссера с диагнозом ишемический инсульт. Однако в тот же день его бывшая жена Татьяна Друбич опровергла эту информацию. По ее словам, и заверениям помощника режиссера, Соловьев, действительно, лежал в больнице, но «по пустяковой причине», а в реанимации оказался из-за высокой температуры.

Актриса Татьяна Друбич. Фото
Актриса Татьяна Друбич. Фото: ЭГ/Кдрявов Борис

За несколько дней до этого Сергей Соловьев перенес операцию на ноге. После кончины сына Дмитрия здоровье режиссера ухудшилось, обострился диабет, и он лег в больницу для очистки трофической язвы. К сожалению, 13 декабря он скончался.

Сергей Соловьев окончил режиссерскую мастерскую ВГИКа под руководствоим Михаила Ромма и Александра Столпера, после чего работал на Мосфильме. Самыми известными картинами режиссера стали «АССА», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Режиссер Сергей Соловьев. Фото
Режиссер Сергей Соловьев на вручении национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл». Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В конце 80-х и начале 90-х фильмы Соловьева стали культовыми. Режиссера считали предвестниками перемен, происходивших в СССР. Он был первым «официальным режиссером» советского кино, который пригласил в полнометражную картину рок-звезд — Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова. И использовал в «Ассе» их саундтреки, вместе с песнями группы «Браво» и ансамбля «Веселые ребята».

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ЗдоровьережиссерСергей Соловьёв

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Умер Сергей Соловьев: кому достанется наследие режиссера
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