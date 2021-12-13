«Сейчас уши у всех лопнут»: Гузеева назвала имя звездной «невесты», которая появится в «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева восстановилась после болезни и уже приступила к съемкам программы «Давай поженимся!», ведущей которой является много лет. В своем инстаграме звезда показала кадры, на которых запечатлелась в гримерке, и рассказала о новой героине шоу. Ей станет 41-летняя Анна Семенович.

«Все, наверное, сейчас подумают, что у них уши лопнули. Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами», — сказала Гузеева.

Напомним, недавно Семенович похвасталась дорогими часами от поклонника. Свое женское счастье экс-солистка «Блестящих» пока не нашла, но уже позаботилась о будущем. Певица заморозила яйцеклетки и в ближайшее время хочет стать матерью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.