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«Сейчас уши у всех лопнут»: Гузеева назвала имя звездной «невесты», которая появится в «Давай поженимся!»

После выздоровления актриса вновь приступила к съемках программы.

«Сейчас уши у всех лопнут»: Гузеева назвала имя звездной «невесты», которая появится в «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Лариса Гузеева восстановилась после болезни и уже приступила к съемкам программы «Давай поженимся!», ведущей которой является много лет. В своем инстаграме звезда показала кадры, на которых запечатлелась в гримерке, и рассказала о новой героине шоу. Ей станет 41-летняя Анна Семенович.

«Все, наверное, сейчас подумают, что у них уши лопнули. Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами», — сказала Гузеева.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Напомним, недавно Семенович похвасталась дорогими часами от поклонника. Свое женское счастье экс-солистка «Блестящих» пока не нашла, но уже позаботилась о будущем. Певица заморозила яйцеклетки и в ближайшее время хочет стать матерью.

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