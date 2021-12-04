«Вот такая у меня терапия»: Лариса Гузеева лечит отсутствие обоняния после коронавируса духами

Артистка призналась, что по молодости между едой и духами выбирала второе.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Жестокий романс» Ларисы Гузеевой появилась запись, в которой знаменитость рассказала о восстановлении после тяжелой болезни.

Гузеева переболела коронавирусом и до сих пор не чувствует некоторых запахов. Артистка придумала для себя терапию по восстановлению обоняния. Для этого Лариса Андреевна использовала парфюмерию.

«Даже когда мне не на что было есть, я покупала духи! Сейчас могу себе позволить и то, и другое. Но я после ковида не чувствую запахов. Моя дорогая Наташа предложила взять несколько модных и чудесных ароматов на разлив (сколько пожелаете в мл.). Вот такая у меня терапия. Некоторые запахи я начинаю узнавать. Скоро Новый год, доверюсь вкусу Наташи и закажу духи для своих подруг. Всем счастья!», – отметила Лариса Гузеева.

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Напомним, ранее стало известно о лечении Ларисы Гузеевой в «Коммунарке». У артистки была сложная форма коронавируса. Знаменитость госпитализировали еще в сентябре этого года.

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