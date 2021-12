Титул «Мисс Вселенная» в 2021 году достался красавице из Индии

12 декабря в израильском городе Эйлат состоялся конкурс «Мисс Вселенная – 2021». Юбилейный, так как проходил в 70-й раз. Из 80 участниц его победительницей стала 21-летняя красавица из Индии Харнааз Сандху.

Второе место досталось девушке из ЮАР Лалеле Мсване, а третье — Надии Ферейре из Парагвая. Вот видео с первой тройкой красавиц галактики.

