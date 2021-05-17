Новой «Мисс Вселенная-2021» стала вегетарианка, борющаяся с гендерным неравенством: что еще известно об Андреа Меса

17 мая планета Земля получила новую главную красавицу. Титул «Мисс Вселенная-2021» перешел к мексиканке Андреа Меса.

За корону боролись девушки из 74 стран мира, но в финале осталось только 10 участниц: представительницы Индии, Доминиканы, Перу, Бразилии и ни одной участницы от европейской страны.

Перед членами жюри стоял сложный выбор: стройные красавицы с лучезарными улыбками и отточенными манерами не уступали друг другу. Тем не менее, заветную корону было решено отдать представительнице Мексики.

Teleprogramma.pro собрала факты о жизни красавицы.

Что известно об Андреа Меса

Альма Андреа Меза Кармона родилась 13 августа 1994 года, то есть главной красавице мира в 2021 году исполнится 27 лет. В девушке течет не только мексиканская, но и китайская кровь, что сказалось на внешности красавицы. Андреа старшая в семье, у нее две родных сестры и более сорока двоюродных братьев и сестер.

В юности жительница маленького городка поняла, что остро реагирует на несправедливость, сегодня она борется с гендерным неравенством. А еще занимается развитием туризма в своем родном штате, является лицом международной благотворительной ассоциации, которая собирает средства в Индии, Индонезии и Китае для помощи бедным.



В 2017 году Андреа закончила вуз и получила диплом по специальности инженер-программист. Девушка смогла добиться успеха в области, где доминируют мужчины и это предмет ее особой гордости.

Еще во время учебы эффектная студентка окончила курсы визажа и стала подрабатывать моделью. Рост Андреа (182 см) и ее внешние данные соответствуют принятым канонам красоты в модельном бизнесе, что обеспечило ее востребованность.

В 2016 году был первый конкурс красоты, с которого Андреа начала свое победоносное шествие. Тогда девушка представляла свой штат на национальном отборочном туре для конкурса «Мисс Мира».

Завоевав корону, она отправляется на конкурс «Мисс Мира 2017», где стала первой вице-мисс, заняв второе место.

Личная жизнь и интересы

Жизнь красавицы расписана практически по минутам. Постоянные съемки, благотворительные проекты, общественная работа. Но за всеми заботами она не забывает о себе, ведь идеальная внешность — это ее визитная карточка.

Меcа ведет активный образ жизни, занимается кроссфитом (фитнес-программа) и увлекается экстремальными видами спорта, в том числе сэндбордингом — это разновидность сноуборда, только ездить приходится не по заснеженным склонам, а по песчаным дюнам.

Кстати, в соцсетях Меса как-то призналась, что может без труда простоять в планке три минуты.

Еще одно увлечение «Мисс Вселенной» — это пение. Она не отказывает себе в удовольствии спеть, есть случается такая возможность.

Особые требования у Андреа к еде. Уже много лет она пропагандирует веганство и отказывается от любых продуктов животного происхождения.

А вот про личную жизнь девушки мало что известно. Она старается не афишировать свои отношения, но, скорее всего, ее сердце свободно. По правилам международного конкурса, «Мисс Вселенной» нельзя состоять в браке или выходить замуж в течении года после получения короны.

У девушки попросту не будет времени на романы и личную жизнь. Андреа ждет контракт с организаторами конкурса. Весь следующий год она будет занята в различных рекламных кампаниях и социальных акциях.

Кстати, она стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Представительницы страны брали награду в 1991 и 2010 годах.

Красивая, не поспоришь

Традиционно конкурсы красоты дают повод для обсуждений. Хотя бы потому, что на вкус и цвет товарищей нет. Вот и на этот раз победа Андреа стала для многих сюрпризом, так как по итогам зрительского голосования лидером конкурса «Мисс Вселенная» стала вьетнамка Нгуен Чан Кхань Ван.

Читатели Teleprogramma.pro поделились своим впечатлением от первой красавицы. Большинство (47%) сошлись во мнении, что корону девушка получила заслуженно. Она действительно красивая и с добрым сердцем.

Вторая половина (40%) признались, что не смотрят конкурсы красоты. Про масштабный проект узнали постфактум, посмотрев новости в Сети.

В третья строчка за теми, кто уверен — доверять никому нельзя. 13% респондентов высказали уверенность, что первое место было куплено.

А вам нравится новая «Мисс Вселенная»?

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