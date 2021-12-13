Мамина копия: Юлия Липницкая впервые за долгое время показала подросшую дочку

Самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая показала у себя в Instagram, как уже выросла ее дочурка. Малышке вот-вот исполнится полтора годика, она растет настоящей копией своей голубоглазой мамочки.

Редкие кадры фигуристка сделала, пока крошка Каталина играла с пупсом. Также мама засняла эпизод с отважным прыжком дочки со спинки кресла, от которого легко может захватить дух у любого зрителя, но не у самой исполнительницы.

Каталина родилась у фигуристки и ее возлюбленного Владислава Тарасенко летом 2020 года. Появление наследницы стало настоящим сюрпризом для поклонников спортсменов, которые познакомились, будучи подопечными одного тренера.

Напомним, Юлия Липницкая завершила карьеру в 2017 году. В настоящее время она трудится у Евгения Плющенко тренером, а также выступает в его ледовых спектаклях.

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