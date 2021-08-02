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Лошадка у дома, симпатичный балкончик и море цветов: Юлия Липницкая поделилась снимками дачи

Олимпийская чемпионка проводит время за городом.

Лошадка у дома, симпатичный балкончик и море цветов: Юлия Липницкая поделилась снимками дачи
Юлия Липницкая. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая в Instagram разместила несколько фотографий своей дачи. На кадрах можно увидеть звезду и то, как она проводит время за городом. Рядом с фигуристкой ее любимая дочь Каталина, которой не так давно исполнился годик.

На снимках одна из комнат Юлии Липницкой. По дому вальяжно разгуливает кот. Интересно, что около коттеджа на одном из кадров запечатлена лошадь. В доме у Липницкой есть красивый балкончик и огромное количество цветов.

Дача Юлии Липницкой
Дача Юлии Липницкой. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya/

«Молодец. Рада видеть, что у вас в жизни все отлично. Надеюсь, вы и дальше будете для всех примером счастья и гармонии», «Юлечка. Тебе идет материнство. Будь счастлива», — отметили в комментариях пользователи.

Дача Юлии Липницкой
Дача Юлии Липницкой. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya/

Напомним, что Юлия Липницкая живет вместе с фигуристом Владиславом Тарасенко. После завершения карьеры она сосредоточена на участии в ледовых шоу.

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