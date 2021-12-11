«Демонстрирует прелести»: Загитова в сотканном из трендов платье покрасовалась перед зеркалом

Фигуристка Алина Загитова в новом сезоне шоу «Ледниковый период» снова в дуэте с Алексеем Ягудиным ведет проект.

Звезда льда уже довольно уверенно держится в кадре. Отдельное внимание привлекают и ее наряды, которые от выпуска к выпуску вызывают восторги у поклонников и критику у хейтеров.

В новом выпуске Загитова появится в нежно-розовом мини-платье с рукавами-буфами и драпировкой. Стилист Лариса Тимиряева оценила аутфит.

«Платье — бюстье Алины просто соткано из модных трендов. Первый тренд — это объемные рукава-буфы. Второй — драпировка, которая пребывает на пике моды в осенне-зимнем сезоне 2021 — 2022. Третий — асимметрия», — перечислила стилист козыри наряда.

Отдельного внимания эксперта заслужил оттенок платья: «Комплиментарны розовый оттенок наряда и его глянцевая фактура. Они в совокупности подсвечивают лицо, визуально его освежая и омолаживая. И главное, что платье не перетягивает внимание на себя, а демонстрирует прелести Алины».

Прическа вписалась в общую концепцию образа – подчеркивать молодость и свежесть фигуристки-телеведущей.

«Два хвостика добавили спортсменке, с одной стороны, невинности, что еще больше омолаживает, а с другой – создали две вертикальные линии, которые помогают силуэту визуально выглядеть выше и стройнее», — отметила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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