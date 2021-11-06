Бородина больше не худшая: названы номинанты на вылет из «Ледникового периода»

В субботу, 6 ноября, на Первом канале показали шестой выпуск популярного проекта «Ледниковый период». В этот раз участники исполняли номера под современную музыку. Лучшими стали Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, у них пока больше всех баллов.

На втором месте расположились Татьяна Волосожар и Федор Федотов. А «бронза» у Дани Милохина и Евгении Медведевой.

В каждом выпуске две пары, набравшие наименьшее количество голосов, попадают в номинацию на вылет из проекта. Сегодня это – Наталья Забияко и Никита Пресняков, а также Аглая Шиловская и Максим Шабалин. У телезрителей есть неделя, чтобы проголосовать за кого-то из участников. На следующей неделе посмотрим, кого из них удастся спасти.

Кстати, в прошлой номинации на вылет была Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым и Янина Студилина с Виталием Новиковым. Шоу покинула последняя пара.

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