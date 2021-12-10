Семенович на «Золотом граммофоне» подчеркнула блестящий образ стильными туфлями

В Кремлевском дворце в пятницу, 10 декабря, очень оживленно. «Русское радио» проводит очередную премию «Золотой граммофон». Заветные тарелочки получат артисты в разных номинациях.

На мероприятие приехала Анна Семенович. На певице был надет брючный костюм, дополнила артистка образ блестящей накидкой и стильными туфлями в черно-белой палитре.

В разговоре с журналистами она призналась, что переживает за здоровье родителей.

«Очень тяжело мои родители переболели коронавирусом. Слава богу, сейчас уже все хорошо», — отметила певица.

Навестить маму и папу Семенович планирует 1 января. А в новогоднюю ночь, она отметила, будет работать.

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