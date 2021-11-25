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«Желающие могут писать мне»: Анна Семенович объявила всероссийский кастинг по поиску мужа

По словам певицы, ей очень хочется выйти замуж.

«Желающие могут писать мне»: Анна Семенович объявила всероссийский кастинг по поиску мужа
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Семенович в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» объявила всероссийский кастинг по поиску мужа.

«Я записала песню «Ищу мужа» Собираюсь объявить всероссийский кастинг по поиску мужа. Почему нет? Раз уж решила выходить замуж, то надо объявлять кастинг. Желающие могут писать мне».

Анна Семенович
Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Анна Семенович, она недавно устраивала «быстрые свидания». По ее мнению, 70 процентов людей после таких свиданий образовывали пары.

Ранее Анна Семенович отмечала: «Ищу мужчину, друга, любовника, собеседника. Если придут все четверо, то милости прошу», — говорила звезда.

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