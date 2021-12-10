Не придает изящества: Навка в комбинезоне с оригинальным принтом отметилась в супермаркете

Татьяна Навка всегда старается выглядеть стильно. Даже в поход по продуктовым магазинам фигуристка одевается в тренды. Например, накануне бизнес-леди запечатлелась с тележкой в одном из супермаркетов, наряженная в желтый мини-комбинезон с оригинальным принтом.

Но при всей трендовости образа стилист Елена Бестави нашла недочеты у известной модницы.

«Вполне естественно, что Татьяна выбрала трендовые вещи, ведь она давно держит руку на пульсе модных тенденций.

Только, вспоминая фразу Коко Шанель о том, что мода приходяща, а стиль вечен, замечу: образ получается стильным, если вещи гармоничны с внешностью человека. А в данном образе, увы, гармонии я не вижу.

Модные пышные рукава не добавляют изящества Татьяне, аксессуары подобраны правильно, правда, из-за того, что не отличаются от основного комбинезона оригинальностью, они рядом с ним абсолютно не интересны.

Принт комбинезона достаточно креативный, веселый и наполненный музыкой, а аксессуары достаточно спокойные, если не сказать скучные. Для похода в магазин — почему бы и нет? Но в свет я бы не советовала», — оценила аутфит Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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